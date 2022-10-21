Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в пятницу благодаря слухам о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по Москве составляет $92,90 за баррель, что на $0,42 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3 цента, до $92,38 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,98 за баррель, что на $0,47 (0,56%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии контракт подешевел на 1 цент, до $84,51 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, написало агентство Bloomberg.

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что в свою очередь может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

"Ожидалось, что Китай будет увеличивать импорт нефти, однако на спотовом рынке повышения активности со стороны второй по величине экономики мира не наблюдается, - отметил аналитик StoneX Group Гарри Альтэм. - Такие меры могут оживить экономику, страдающую от антиковидных ограничений, и стать спасательным кругом для испытывающих трудности авиаперевозчиков".

Ранее президент США Джо Байден принял решение высвободить в декабре 15 млн баррелей из стратегического резерва (SPR).

"С учетом того, что это часть ранее объявленного масштабного высвобождения, влияние на рынок минимальное. Такая мера едва ли сможет нивелировать эффект от сокращения поставок со стороны ОПЕК+", - написал аналитик ING Уоррен Паттерсон.