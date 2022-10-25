Brent торгуется у $93,25 за баррель

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти колеблются между ростом и снижением на торгах утром во вторник.

Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, сообщает Bloomberg.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,01 (0,01%), до $93,25 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,24 (0,3%), до $93,26 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,03 (0,04%), до $84,61 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешеве на $0,47 (0,6%), до $84,58 за баррель.

Опубликованная накануне статистика из Китая - крупнейшего мирового импортера нефтии - была неоднозначной. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.

Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.

"Вполне возможно, что риски рецессии, а также падения спроса в Китае преувеличены и уже заложены в рынок, - сказал Bloomberg управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Снижение добычи странами ОПЕК+ в ноябре и вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз в декабре - это главные факторы, которые будут служить катализаторами роста цен и приведут к их подъему до $100 за баррель к концу года".