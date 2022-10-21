Акции владельца приложения Snapchat обвалились на 27%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc, владелец приложения Snapchat, зафиксировала минимальные в своей истории темпы роста выручки в третьем квартале 2022 года, после чего её акции резко подешевели.

Как сообщается в пресс-релизе компании, её выручка в июле-сентябре выросла менее чем на 6% в годовом выражении, до $1,13 млрд.

Чистый убыток в прошлом квартале вырос до $359,5 млн, или $0,22 на акцию, с $71,9 млн, или $0,05 на акцию, за тот же период прошлого года.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали убытка на уровне $0,24 на акцию при выручке в $1,14 млрд.

Количество ежедневно активных пользователей Snapchat увеличилось на 19% и составило 363 млн при прогнозе в 358,2 млн.

Руководство компании отметило, что в начале четвертого квартала выручка растет примерно на 9%, и не стало давать прогноз на квартал в целом.

"Рост нашей выручки продолжил замедляться в третьем квартале под влиянием ряда факторов, включая изменения в политике платформ, макроэкономические трудности и растущую конкуренцию", - говорится в сообщении Snap.

Под политикой платформ компания имеет в виду изменение настроек конфиденциальности в операционных системах Apple Inc., которое дает пользователям больше контроля над тем, какие данные об их активности в сети могут получать разработчики приложений. Это негативно влияет на фирмы, использующие эти данные в рекламных целях.

Компания также объявила о запуске первой в своей истории программы выкупа акций объемом до $500 млн, однако это не смогло удержать бумаги от падения.

Акции Snap рухнули на 27% на дополнительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании обвалилась в четыре раза (-77%), до $17,91 млрд.