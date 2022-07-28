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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Владелец Snapchat оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал виновной американскую компанию Snap Inc в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Snap Inc. виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 1 млн рублей", - огласил решение судья.

Snap Inc. - американская компания, владеющая мессенджером Snapchat. Это мобильное приложение обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализованных данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Snapchat Snap
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