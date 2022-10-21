Renault увеличил выручку на 20% в III квартале

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку в третьем квартале 2022 года и подтвердил годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в июле-сентябре увеличилась на 20%, до 9,78 млрд евро по сравнению с 8,12 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Прошлогодний показатель был скорректирован в связи с прекращением деятельности в России, после чего автопроизводитель исключил российские операции из своей консолидированной финансовой отчетности.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 9,44 млрд.

За три месяца Renault продала 481 тыс. автомобилей по всему миру, что на 2,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Однако компания сумела добиться роста выручки за счет повышения отпускных цен.

Компания по-прежнему ожидает, что в текущем году операционная рентабельность превысит 5%, а свободный денежный поток в автомобильном подразделении будет свыше 1,5 млрд евро. Среднесрочные прогнозы будут обновлены 8 ноября.

Акции Renault в ходе торгов в пятницу дешевеют на 1,6%. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года выросла на 5,5%, до 9,28 млрд евро.