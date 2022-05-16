Московский завод Renault будет выпускать "Москвичи"

Технологическим партнером завода будет "КАМАЗ", на предприятии впоследствии могут организовать выпуск электромобилей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Завод ЗАО "Рено Россия", который французская группа Renault передала правительству Москвы, будет в партнерстве с "КАМАЗом" выпускать автомобили под историческим брендом "Москвич", сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал мэр в своем блоге.

По его словам, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет "КАМАЗ". Сначала на предприятии наладят выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе - производство электромобилей.

"Кроме того, совместно с "КАМАЗом" и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов", - отметил мэр и добавил, что в 2022 году откроется "новая страница в истории "Москвича"".

Собянин пообещал постараться сохранить большую часть работников завода и его смежников.

Завод на Волгоградском проспекте сто лет назад начинал с производства автомобилей Ford, затем десятилетия выпускал "Москвичи", а с 1998 года в рамках сотрудничества с Renault выпускал модели Logan, Duster, Sandero, напомнил мэр.

Renault Group 23 марта сообщила, что останавливает работу своего завода в Москве с учетом необходимости соблюдения санкций. Группа также отметила, что изучает возможные варианты, касающиеся судьбы ее доли в "АвтоВАЗе".

О решении концерна передать свои 68% в капитале "АвтоВАЗа" в пользу ФГУП НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет и передать долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" - в пользу Москвы глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил 26 апреля. О том, что соответствующие соглашения подписаны и сделки одобрила ФАС, Минпромторг объявил 16 мая. В ночь на 16 мая о том, что на московском заводе Renault могут наладить выпуск электромобилей, сообщили "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.