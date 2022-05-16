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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Московский завод Renault будет выпускать "Москвичи"

Технологическим партнером завода будет "КАМАЗ", на предприятии впоследствии могут организовать выпуск электромобилей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Завод ЗАО "Рено Россия", который французская группа Renault передала правительству Москвы, будет в партнерстве с "КАМАЗом" выпускать автомобили под историческим брендом "Москвич", сообщил мэр города Сергей Собянин.

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"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал мэр в своем блоге.

По его словам, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет "КАМАЗ". Сначала на предприятии наладят выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе - производство электромобилей.

"Кроме того, совместно с "КАМАЗом" и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов", - отметил мэр и добавил, что в 2022 году откроется "новая страница в истории "Москвича"".

Собянин пообещал постараться сохранить большую часть работников завода и его смежников.

Завод на Волгоградском проспекте сто лет назад начинал с производства автомобилей Ford, затем десятилетия выпускал "Москвичи", а с 1998 года в рамках сотрудничества с Renault выпускал модели Logan, Duster, Sandero, напомнил мэр.

Renault Group 23 марта сообщила, что останавливает работу своего завода в Москве с учетом необходимости соблюдения санкций. Группа также отметила, что изучает возможные варианты, касающиеся судьбы ее доли в "АвтоВАЗе".

О решении концерна передать свои 68% в капитале "АвтоВАЗа" в пользу ФГУП НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет и передать долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" - в пользу Москвы глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил 26 апреля. О том, что соответствующие соглашения подписаны и сделки одобрила ФАС, Минпромторг объявил 16 мая. В ночь на 16 мая о том, что на московском заводе Renault могут наладить выпуск электромобилей, сообщили "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Рено Россия Renault Москва АЗЛК КАМАЗ Сергей Собянин
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