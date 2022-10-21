Казахстан предложил оставить право выбора валюты в договорах о закупках газа в ЕАЭС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Стороны сделки должны иметь право выбирать валюту расчета при покупке и продаже газа в Евразийском экономическом союзе, считает глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков. Он высказал это мнение на брифинге.

"По общему рынку газа одно из предложений (России - ИФ), то есть подписанного документа пока нет, ведутся переговоры (...) что все расчеты ведутся в рублях. Позиция наша была, что данная опция должна быть на выбор сторон участников договора, это должно быть коммерческим условием двусторонних договоров", - сказал министр.

По его словам, это отвечает принципу свободного выбора валют.

"У нас нет ограничений, это могут быть любые валюты, включая российский рубль и наш тенге. Наше мнение такое, что это должно быть правом выбора при заключении договоров на куплю-продажу газа", - добавил он.

Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях, на данный момент оплачивать газ таким образом согласились Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия.