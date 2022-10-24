Глава "Ростеха" назвал возможной технологическую кооперацию России и Ирана

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в интервью "Ведомостям" о возможности развивать технологическую кооперацию с Ираном.

"Конечно, возможна. Как раз скоро собираюсь туда лететь", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли технологическая кооперация между двумя странами.

"У России свой сценарий, не иранский. Страну с такими ресурсами, с такой территорией и границами изолировать невозможно. У нас много стран-партнеров, с которыми давние добрые отношения. Иран, кстати, в их числе и мы успешно сотрудничаем. Иранский опыт полезно изучать - например, как они ремонтируют зарубежные самолеты в условиях санкций. В чем-то и наш опыт пригодится Ирану", - заявил Чемезов.

Он сообщил, что Россия давно ушла от использования доллара при взаиморасчетах с иностранными партнёрами.

"Мы в целом уже достаточно давно ушли от расчета в долларах. Торгуем в основном за юани. Также в ходу индийские рупии, рубли и другие валюты. Доходность удается держать в приемлемых значениях", - сообщил он.