"Т Плюс" решил взыскать 698 млн рублей уытков с российской структуры Sulzer

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" подало иск в Арбитражный суд Московской области с требованием взыскать с ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус" убытки в размере 698 млн руб. и 2,24 млн евро, следует из материалов в картотеке дел.

В материалах суда не раскрывается, на чем основаны эти требования.

Представитель "Т Плюс" отказался от комментариев.

Одновременно с иском "Т Плюс" просит принять обеспечительные меры в отношении ответчика, в частности, наложить арест на все имущество, имущественные права и денежные средства "Зульцер Турбо Сервисес Рус" в пределах суммы иска, а также запретить ему сделки с перечисленным имуществом.

"Т Плюс" объясняет необходимость обеспечительных мер тем, что в мае 2022 года швейцарская Sulzer объявила об уходе с российского рынка и немедленной продаже активов.

"Действия всех компаний группы Sulzer, включая ответчика, являются недружественными, а целенаправленная реализация активов на территории РФ может препятствовать восстановлению нарушенных прав истца. Продажа имущества и сокращение ведения бизнеса в РФ создает высокую вероятность полной остановки деятельности ответчика и угрозу его неплатежеспособности", - приводится мотивировка "Т Плюс" в материалах суда.

Как следует из определения суда, требования "Т Плюс" удовлетворены частично - арест наложен только на денежные средства в пределах сумм иска. В остальной части требований суд отказал.

Основное заседание по делу пройдет 23 ноября.

ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус" занимается сервисным обслуживанием энергетических газовых турбин. Производственные мощности компании находятся в Екатеринбурге. Швейцарская Sulzer владеет 100% компании.

До 2018 года основным акционером Sulzer с долей 63,42% была "Ренова" Виктора Вексельберга. Но после попадания бизнесмена в американский SDN list "Ренова" снизила свою долю до 48,83%, что позволило вывести Sulzer из-под санкций.

"Ренова" также была основным акционером "Т Плюс", но в том же 2018 году снизила свою долю в компании с 57,1% до 39,59%.

Sulzer 24 мая объявила о решении покинуть российский рынок и анонсировала немедленный запуск процесса продажи активов.

"Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетий работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон", - отмечалось в пресс-релизе.