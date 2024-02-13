Суд утвердил мировое соглашение "Т Плюс" и бывшей российской структуры Sulzer

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между ПАО "Т Плюс" и ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус", говорится в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Подробности мирового соглашения в карточке дела не приводятся. Ранее процесс был переведен в закрытый режим по ходатайству "Т Плюс", опасавшейся санкционных рисков из-за публичного раскрытия материалов дела.

"Т Плюс" в октябре 2022 года подала иск к "Зульцер Турбо Сервисес Рус" с требованием взыскать убытки в размере 698 млн рублей и 2,24 млн евро.

ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус" было учреждено швейцарской Sulzer и занимается сервисным обслуживанием энергетических газовых турбин. Производственные мощности компании находятся в Екатеринбурге.

До 2018 года основным акционером Sulzer с долей 63,42% была "Ренова" Виктора Вексельберга. Но после попадания бизнесмена в американский SDN list "Ренова" снизила свою долю до 48,83%, что позволило вывести Sulzer из-под санкций.

"Ренова" также являлась основным акционером "Т Плюс", но в том же 2018 г. снизила свою долю в компании с 57,1% до 39,59%.

Sulzer в мае 2022 года объявила, что уйдет из России и немедленно начинает продавать российские активы. "Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетий работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон", - отмечалось в пресс-релизе.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, в октябре 2023 г. 100% "Зульцер Турбо Сервисес Рус" перешли к зарегистрированной в ОАЭ Gardiner Resourses Investments Company. На данный момент все 100% "Зульцер Турбо Сервисес Рус" находятся в залоге у Sulzer AG.