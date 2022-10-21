Биржевые цены на зимнее дизтопливо обновили очередной максимум

Биржевые цены на бензины стремятся к новым минимумам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на зимнее дизтопливо по итогам уходящей торговой недели обновили очередной максимум; стоимость бензинов опустилась до минимумов 2016 года, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, стоимость зимнего дизтоплива по итогам торговой недели выросла на 3,3% и достигла 69 390 руб./т., в очередной раз обновив абсолютный максимум. Предыдущий был установлен две недели назад - 69 224 руб./т, обновив рекорд декабря 2021-го - 67 280 руб./т.

В свою очередь, биржевые цены на бензин демонстрируют противоположную динамику, опустившись до уровня 2016 года. Так, стоимость Аи-92 на бирже за неделю снизилась на 2%, до 36 300 руб./т, побив рекорды последних лет. В настоящий момент оптовые цены на данный вид топлива находятся на уровне сентября 2016 года.

Стоимость 95-го бензина на уходящей неделе снизилась на 1,2%, до 38 238 руб./т. Это ниже, чем минимум пандемийного 2020-го, установленный в апреле - 40768 руб./т. На текущий момент цены приблизились к тем, что были зафиксированы в феврале 2016-го - 37434 руб./т.