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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Цена 92-го бензина на бирже упала до минимума за семь лет

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цена на Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг упала до минимума за последние семь лет.

Как свидетельствуют данные площадки, по итогам торгов 19 января цена на 92-й бензин по национальному индексу рухнула до 33967 руб./т. На таком низком уровне биржевые цены были в 2016 году. В ходе торгов была также пробита предыдущая минимальная планка в 34669 руб./т, достигнутая в ноябре 2022 года.

Цена Аи-95 тоже активно снижается. Сейчас она на уровне 38817 руб./т, но пока не пробила минимум 2022 года в 37379 руб./т.

Как сообщалось, биржевые цены на бензины закончили 2022 год на самых низких показателях за последние годы, поскольку из-за сокращения экспорта и изменения логистических цепочек на внутреннем рынке бензина с избытком. С начала 2023 года котировки бензинов на СПбМТСБ продолжили движение вниз.

Также с начала нового года стремительно падают биржевые цены на дизельное топливо. Но здесь ситуация другая - в конце 2022 года стоимость зимнего ДТ покоряла пики, а сейчас идет коррекция.

Уже давно побит исторический рекорд биржевой цены и на сжиженные углеводородные газы (СУГ): по данным на 19 января они стоят 3720 руб./т.

СПбМТСБ
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