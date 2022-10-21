Инвесторы ждут всплеска сделок по слиянию и поглощению в Британии на фоне падения фунта

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU -Великобританию может в скором времени ждать волна сделок по слиянию и поглощению (M&A), поскольку падение курса фунта стерлингов делает британские компании более привлекательными для иностранных покупателей, пишет Bloomberg со ссылкой на инвесторов из различных отраслей рынка.

Так, крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций Blackstone Group Inc., а также хедж-фонд Toscafund Asset Management LLP и стратеги Jefferies считают всплеск активности сделок в Великобритании возможным на фоне ралли доллара и политической неопределенности в стране, что делает британские активы относительно дешевыми для покупателей.

Если посмотреть на британские компании, то "мы в целом видим хороший денежный поток, устойчивые балансы и стоимость на 40-50% ниже, чем год назад", сказал инвестиционный директор Toscafund HK Ltd. Марк Тинкер в интервью Bloomberg.

Британские компании становятся дешевле для долларовых инвесторов в текущем году, поскольку фунт подешевел к американской нацвалюте на 17%. Это в основном связано с ростом спроса на доллар на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Другими негативными факторами для британского рынка являются политическая и экономическая неопределенность, а также рост инфляции и надвигающаяся рецессия в экономике.

Операционный директор Blackstone Джонатан Грей отмечает, что политическая нестабильность в Великобритании создает инвестиционные возможности для его компании.

"В ближайшей перспективе ситуация может быть напряженной, но мы, как долгосрочные инвесторы, предпочитаем смотреть на эти ситуации и думать о возможностях для инвестиций", - сказал он.