Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Инвесторы ждут всплеска сделок по слиянию и поглощению в Британии на фоне падения фунта

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU -Великобританию может в скором времени ждать волна сделок по слиянию и поглощению (M&A), поскольку падение курса фунта стерлингов делает британские компании более привлекательными для иностранных покупателей, пишет Bloomberg со ссылкой на инвесторов из различных отраслей рынка.

Так, крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций Blackstone Group Inc., а также хедж-фонд Toscafund Asset Management LLP и стратеги Jefferies считают всплеск активности сделок в Великобритании возможным на фоне ралли доллара и политической неопределенности в стране, что делает британские активы относительно дешевыми для покупателей.

В миреЛиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра ВеликобританииЛиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра ВеликобританииЧитать подробнее

Если посмотреть на британские компании, то "мы в целом видим хороший денежный поток, устойчивые балансы и стоимость на 40-50% ниже, чем год назад", сказал инвестиционный директор Toscafund HK Ltd. Марк Тинкер в интервью Bloomberg.

Британские компании становятся дешевле для долларовых инвесторов в текущем году, поскольку фунт подешевел к американской нацвалюте на 17%. Это в основном связано с ростом спроса на доллар на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Другими негативными факторами для британского рынка являются политическая и экономическая неопределенность, а также рост инфляции и надвигающаяся рецессия в экономике.

Операционный директор Blackstone Джонатан Грей отмечает, что политическая нестабильность в Великобритании создает инвестиционные возможности для его компании.

"В ближайшей перспективе ситуация может быть напряженной, но мы, как долгосрочные инвесторы, предпочитаем смотреть на эти ситуации и думать о возможностях для инвестиций", - сказал он.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на зимнее дизтопливо обновили очередной максимум

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро
Пандемия коронавируса

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по падению ВВП РФ и инфляции на 2022 г.

Костин заявил об ограничении возможностей ВТБ по выплате дивидендов в ближайшие годы

Костин заявил об ограничении возможностей ВТБ по выплате дивидендов в ближайшие годы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });