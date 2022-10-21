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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Золото дорожает после обвала цен на фоне роста доходности US Treasuries

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото перешли к росту на торгах в пятницу после падения до минимальных значений за два с половиной года на фоне продолжающегося повышения доходности US Treasuries.

Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:33 мск в пятницу поднимаются на 0,2%, до $1639,60 за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов они опускались ниже $1630 за унцию, приблизившись к минимальному уровню с апреля 2020 года, пишет Trading Economics.

Рост доходности US Treasuries и укрепление доллара продолжают оказывать давление на фондовые и сырьевые рынки, в то время как инвесторы готовятся к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США и возможности рецессии в американской экономике.

"Участники рынка к концу текущей недели стали больше воздерживаться от риска и сфокусировались на росте доходности US Treasuries", - заявил MarketWatch старший аналитик Kitco Джим Уикофф.

Доходность 10-летних гособлигаций США в пятницу повысилась до 4,253% по сравнению с 4,223% на закрытие предыдущих торгов.

Тем временем рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), вырос на 0,1%.

US Treasuries США NYMEX
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