Золото дешевеет третью сессию подряд на фоне сильного доллара

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Золото и другие драгоценные металлы дешевеют в понедельник на фоне укрепления курса доллара и роста доходности гособлигаций США.

Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:18 по Москве дешевели на 0,35% - до $1639 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на серебро дешевели на 0,79%, до $18,99 за унцию.

Цены на палладий снизились на 2,9%, до $1842 за унцию, платина подешевела на 2%, до $930 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет примерно на 0,6%, а доходность 10-летних госбондов США в ходе торгов увеличилась на 9,6 базисного пункта и достигла 4,046%.

Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 1-2 ноября. По мнению большинства аналитиков, Федрезерв снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. После этого, как ожидается, американский ЦБ может замедлить темпы подъема ставки.

"Объем торгов золотом и серебром может быть ниже обычного до середины недели, поскольку трейдеры ждут заседания Федрезерва, - написал старший аналитик Kitco Джим Уайкофф. - Большинство ожидает очередного повышения ставки на 75 б.п. При этом трейдеры и инвесторы также ждут, как именно Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) и глава ФРС Джером Пауэлл прокомментируют будущие планы относительно денежно-кредитной политики".