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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Владельцы облигаций "ФСК - Россетей" смогут требовать досрочного погашения бондов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Владельцы облигаций ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" получили право требовать досрочного погашения бондов серий 001P-01R - 001P-06R, БО-02 - БО-05, БО-001P-02, 21-23, 26-30, 34, 37, 38 в связи с реорганизацией, сообщил эмитент.

Как сообщалось ранее, в сентябре акционеры "Россетей" на внеочередном собрании согласовали реорганизацию компании в виде присоединения к ПАО "ФСК ЕЭС". Сейчас управляющей организацией для ФСК являются сами "Россети", которым принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V. Сейчас ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

Сообщение о реорганизации "Россетей" опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" №41(911)2022 от 19.10.2022. Требования о досрочном погашении облигаций могут быть предъявлены в течение 30 дней после даты опубликования уведомления о реорганизации в журнале "Вестник государственной регистрации".

Сейчас в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 160 млрд рублей и 10 биржевых выпусков на 101 млрд рублей.

ФСК ЕЭС Россети ФСК-Россети GazpromFinance
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