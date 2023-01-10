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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

"Россети" завершили реорганизацию на базе ФСК

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Реорганизация сетевых компаний на базе ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС", теперь сокращенно - ПАО "Россети" ) завершилась, следует из данных ЕГРЮЛ и сообщений "Московской биржи".

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Согласно ЕГРЮЛ, 9 января была внесена запись о "завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица (других юридических лиц)".

"Мосбиржа" сообщила, что с 11 января возобновляются торги ценными бумагами "Федеральная сетевая компания - Россети". "Доступны все разрешенные коды расчетов для ценных бумаг" объединенной компании "в связи с завершением реорганизации", говорится в другом сообщении биржи.

Как сообщала накануне ФСК, акции ПАО "Россети" должны были конвертироваться в акции объединенной компании - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" - в понедельник, 9 января.

"Датой размещения дополнительных акций ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - ПАО "Российские сети", - говорилось в сообщении. Это, согласно ЕГРЮЛ, произошло как раз 9 января.

Кроме того, в понедельник должно было завершиться размещение акций для конвертации "Томских магистральных сетей" и ДВЭУК-ЕНЭС.

Ранее было одобрено присоединение к ФСК ПАО "Россети", АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". Бумаги первых трех структур конвертируются в бумаги ФСК (а последней - погашаются), для этого было необходимо четыре допэмиссии акций, которые ЦБ зарегистрировал в середине декабря. В компании поясняли, что это нужно, так как "коэффициенты конвертации акций присоединяемых акционерных обществ не совпадают".

По итогам допэмиссий суммарно уставный капитал "Федеральной сетевой компании - Россети" должен был увеличиться на 1 трлн 748 834 450 193 акции (в ЕГРЮЛ свежих данных о размере уставного капитала компании нет). После реорганизации доля участия государства в нем должна составить не менее 75% плюс 1 акция, чего предполагалось достигнуть, в том числе, за счет погашения части акций "ФСК ЕЭС", принадлежащих "Россетям".

ФСК ЕЭС Россети
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