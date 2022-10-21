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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Deutsche Bank обещал сократить "финансируемые выбросы" в нефтегазовом секторе на 23%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG пообещал "существенно" сократить углеродные выбросы в рамках Scope 3 (прочие косвенные выбросы), также называемые "финансируемыми выбросами", к 2030 году и поставил ряд целей по снижению углеродного следа в кредитном портфеле.

В сообщении банка говорится, что он "намерен поддержать постепенное и упорядоченное прекращение использования ископаемого топлива, при этом стимулируя финансирование низкоуглеродных технологий и клиентов с убедительными планами перехода" на экологически чистые источники энергии.

Deutsche Bank планирует сократить финансируемые выбросы в нефтегазовом секторе на 23% к 2030 году и на 90% - к 2050 году.

Банки, которые дали масштабные обещания по сокращению уровня выбросов парниковых газов, находятся под растущим давлением в связи с необходимостью предоставить конкретные планы по выполнению целей, пишет Bloomberg.

При этом конфликт на Украине и мировой энергетический кризис вынуждают некоторые банки пересмотреть свои обязательства в области защиты окружающей среды. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в марте сообщил, что добивается от банков раскрытия большей информации о климатических и природных рисках, установив, что лишь 15% финансовых институтов публикуют данные о финансировании проектов, предусматривающих углеродные выбросы.

Deutsche Bank является одним из основателей альянса Net Zero Banking Alliance, образованного при ООН для достижения цели нулевых выбросов СО2 к 2050 году. В связи с этим банк обязан предоставлять детальную информацию о том, как будет сокращать углеродный след в своем кредитном портфеле.

Deutsche Bank Германия Net Zero Banking Alliance ООН Украина ЕЦБ
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