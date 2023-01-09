Турция в январе запустит проект расчета вредных выбросов от проходящих через Босфор судов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Турецкие исследователи в январе 2023 года приступят к реализации двухлетнего проекта расчета уровня вредных выбросов судов, следующих через Босфор, сообщает агентство Anadolu.

Проект разработан Институтом морских наук и управления при Стамбульском университете в сотрудничестве с Национальным исследовательским фондом Южной Кореи, его реализация поддержана советом Турции по научно-техническим исследованиям.

По словам директора Института морских наук и управления Джема Газиоглу, в рамках первого этапа проекта исследователи разместят датчики в трех точках пролива. Впоследствии количество измерительных приборов может быть увеличено.

Отмечается, что Турция и ранее вела подсчет уровня выбросов проходящих через Босфор судов, однако теперь специалисты рассчитывают получить более точные результаты. Используемая в проекте система - аналог южнокорейской технологии, адаптированный с учетом географических особенностей Стамбульского пролива.

"Разработанная ими система применялась к кораблям в естественных водных путях, где нет урбанизации. А мы, к сожалению, говорим о городе c численностью почти в 15 млн человек, и необходимо отличить выбросы от движения автотранспорта и прохода кораблей через пролив. Мы проделали некоторую теоретическую работу, будем применять ее на практике", - приводятся в сообщении слова Газиоглу.

Ежегодно через Босфор проходит около 40 тысяч судов.