В Еврокомиссии выразили убеждение, что цены на энергоносители в ЕС будут снижаться

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что политическое соглашение глав государств и правительств стран ЕС на европейском саммите 20-21 октября в Брюсселе уже имеет позитивный эффект на цены на энергоносители.

"После объявления об этом цены на газ снизились на 10%. Сегодня у нас мегаватт-час стоит 67 евро, а минувшим летом он стоил 300 евро. Да, цены снижаются, они будут снижаться", - сказал еврокомиссар в воскресенье в эфире передачи, организованной каналами RTL, LCI и газетой Le Figaro.

При этом он отметил вклад президента Франции Эммануэля Макрона в достижении данного соглашения лидерами 27 стран ЕС.

"Я бы хотел при этом приветствовать французского президента, который сыграл чрезвычайно важную роль для единения 27 стран и для того, чтобы предложения (по ограничению цен на газ - ИФ) были сегодня на столе", - отметил Бретон.

И хотя еще многое предстоит сделать, так как Еврокомиссия теперь должна предложить конкретные действия, которые будут рассмотрены государствами-членами "в ближайшие дни", еврокомиссар подчеркнул важность итогов саммита, "в то время как крупные предприятия завершают работу над бюджетами на будущий год".

"Нужно очень быстро дать им ориентиры, каковыми будут цены на газ и электричество на предстоящие 12 месяцев", - продолжил член ЕК.

По его мнению, учитывая сегодняшний реальный риск дестабилизации промышленности, на данном этапе государства ЕС должны помогать "предприятиям по производству стекла, алюминия, стали, бумаги, химическим предприятиям - всем, "которые очень зависят от цены на газ и которые сейчас в ужасно трудном положении". Для этого будут нужны займы, но "с обязательной одинаковой ставкой повсюду" под гарантии Евросоюза, объяснил Бретон.

Европейский совет 20-21 октября договорился взять за основу предложения Еврокомиссии для работы над мерами по борьбе с энергетическим кризисом.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции после дебатов европейских лидеров, что на саммите была проявлена "единогласная сильная решимость действовать вместе как члены Европейского союза для достижения трех целей: снизить цены (на газ), гарантировать безопасность снабжения и продолжать работать, чтобы сократить спрос".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что после этих договоренностей европейских лидеров теперь есть хороший план для работы над ценами на энергию.

Соответствующие предложения Еврокомиссии 25 октября обсудит Совет ЕС по энергетике.