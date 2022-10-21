Глава Евросовета заявил, что меры ЕС по борьбе с энергокризисом дадут быстрый эффект

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Разрабатываемые ЕС меры по снижению цен на энергоносители дадут быстрый эффект, заявил в ночь на пятницу глава Евросовета Шарль Мишель.

"Эффект можно будет почувствовать очень скоро", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

В частности, по его словам, положительное влияние окажет тот факт, что "рынки увидят нашу готовность работать вместе".

Мишель ранее отметил, что лидеры стран ЕС согласились поручить министрам энергетики срочно проработать ряд предложений, призванных снизить цены на энергоносители, повысить надежность поставок и снизить потребление энергии.