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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:21

Brent подешевела до $92,87 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник, несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае.

Давление на рынок продолжают оказывать укрепление доллара, а также опасения относительно спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает агентство Bloomberg.

"Высокая волатильность нефтяного рынка будет сохраняться, поскольку мы видим как риски рецессии, так и возможность возникновения дефицита предложения", - отмечает аналитик Zhaojin Futures Co. Гао Цзянь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в понедельник составляет $92,87 за баррель, что на $0,63 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,12 (1,2%), до $93,5 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,6 (0,71%), до $84,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,54 (0,6%), до $85,05 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 0,5%.

Статданные по экономике КНР, опубликованные в понедельник, показали более значительный, чем ожидалось, рост ВВП страны в третьем квартале. Показатель увеличился на 3,9% в годовом выражении после повышения на 0,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост на 3,4%.

Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее.

Импорт нефти Китаем при этом увеличился до 9,83 млн баррелей в сутки, максимума с мая, свидетельствуют подсчеты Bloomberg, основанные на данных Главного таможенного управления КНР.

Brent WTI Китай
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