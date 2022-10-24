Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов в пределах 1,9%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в понедельник открылись ростом blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, а также на ожиданиях выплат дивидендов крупнейшими компаниями; сдерживающим фактором выступит проседающая нефть.

Лидируют в росте акции "Газпрома" и не входящие в расчет основных индексов бумаги "СПБ Биржи" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,5%, до 2074,43 пункта, индекс РТС вырос на 1,9%, до 1070,29 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,1%.

Доллар подешевел на 15 копеек, до 61,14 рубля.

Подорожали акции "Газпрома" (+3,1%), "Аэрофлота" (+2,3%), UC Rusal (+2,3%), "Яндекса" (+2%), Polymetal (+2%), АФК "Система" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,7%), "Магнита" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,6%), "НЛМК" (+1,6%), расписки TCS Group (+1,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,4%), расписки OZON (+1,4%), акции ВТБ (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +1,2% "префы"), "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%).

"СПБ биржа" сообщила, что (+7,7%) предоставит возможность участникам торгов и их клиентам-инвесторам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо, сообщается в пресс-релизе биржи.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, ситуация на внешних рынках остается неспокойной.

Делать далекоидущих выводов после съезда КПК в Китае пока рано, но ждать резких стимулирующих мер явно не стоит. При этом наблюдается негативная динамика рынка жилья в Китае, что неблагоприятно для всего металлического экспорта из РФ. Поэтому акции российских металлургов могут оказаться под небольшим давлением. Также удручает ситуация со спросом на нефть в КНР. Впрочем, у российского рынка остается собственная идея поступления средств от выплаченных дивидендов, но это не история понедельника, а последующих дней, полагает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в начале недели внешний фон смешанный, товарные рынки находятся под небольшим давлением после китайских новостей о переизбрания председателя Си Цзиньпина.

Индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2050-2100 пунктов, тяготея к тесту его верхней границы. Поддерживать рынок будут ожидания поступления дивидендов от "Газпрома" и "Татнефти", что должно стать топливом для развития роста индекса.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что снижение нефти будет мешать отыгрывать ожидания по дивидендам на рынке акций РФ.

Главным драйвером покупок являются ожидания скорого поступления на брокерские счета дивидендов от "Газпрома" и "Татнефти". Значительная часть из них будет направлена на новые покупки акций. Можно предположить, что значительная часть газпромовских дивидендов будет реинвестирована в покупку акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", но пока их росту мешает дешевеющая нефть. Впрочем, есть надежды, что нефть Brent сумеет не только удержать отметку $90 за баррель, но и развернуться от нее вверх. Пока по нефти видится актуальным коридор $90-95 за баррель, полагает Антонов.

В США в пятницу индексы акций выросли на 2,3-2,5% во главе с Dow, завершив неделю максимальным подъемом с июня. Недельное повышение Dow Jones составило 4,9%, S&P 500 - 4,7%, Nasdaq - 5,2%.

Поддержку рынку в пятницу оказали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки. Сделать это очень важно, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) не хочет чрезмерно ужесточить политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала Дейли.

ФРС повысила ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) с марта этого года, и эксперты ждут ее увеличения еще на 75 б.п. на заседании 1-2 ноября.

The Wall Street Journal в пятницу отметила, что после ноябрьского заседания ФРС, вероятно, будет обсуждать, как донести до рынка, что темпы подъема ставки в декабре будут снижены. Руководителям ФРС нужно будет подготовить инвесторов к этому решению, чтобы не спровоцировать очередного необоснованного ралли на рынке акций, написала газета.

Шансы на то, что американский ЦБ в декабре поднимет ставку еще на 75 б.п., в пятницу оценивались рынком менее чем в 50% по сравнению с 75% до публикации статьи WSJ, отмечает Market Watch.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, южнокорейский индекс Kospi - на 1%, шанхайский Shanghai Composite просел на 2,0%, гонконгский Hang Seng падает на 6,2%, обновляя минимумы более чем за 13 лет), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Экономика Китая в III квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Таким образом, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 0,4% в апреле-июне. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,4-3,5%.

Объем ВВП КНР в январе-сентябре вырос на 3%. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%, отмечают эксперты.

Розничные продажи в стране в сентябре увеличились на 2,5% относительно того же месяца годом ранее, сообщило также ГСУ. Это минимальные темпы подъема за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз предполагал рост на 3,3%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются, несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае. К 10:01 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,1%, до $92,52 за баррель (+1,2% в пятницу), декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на 1,2%, до $84,04 за баррель (+0,6% в пятницу).

Давление на рынок продолжают оказывать укрепление доллара, а также опасения относительно спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает Bloomberg.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 0,5%.

Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее. Импорт нефти Китаем при этом увеличился до 9,83 млн баррелей в сутки, максимума с мая, свидетельствуют подсчеты Bloomberg, основанные на данных Главного таможенного управления КНР.