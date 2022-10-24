"СПБ биржа" переведет часть иностранных бумаг на торговые счета

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" предоставит возможность участникам торгов и их клиентам-инвесторам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо, сообщила пресс-служба иржи.

Это будет возможно благодаря тому, что СПБ Банк - расчетный депозитарий биржи - переведет часть иностранных ценных бумаг (680 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов.

Стоимость ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы субсчетов депо и станут доступны инвесторам для заключения биржевых сделок, составит $312 млн (оценка на 19 октября).