Акции "СПБ биржи" выросли на 8,6% на корпоративных новостях

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Акции СПБ Биржи выросли в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 8,6% (до 126,6 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

Ранее в понедельник СПБ биржа сообщила, что предоставит возможность участникам торгов и их клиентам-инвесторам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо. Это будет возможно благодаря тому, что СПБ банк - расчетный депозитарий биржи - переведет часть иностранных ценных бумаг (680 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов. Стоимость ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы субсчетов депо и станут доступны инвесторам для заключения биржевых сделок, составит $312 млн (оценка на 19 октября).

Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет НРД (находящийся под санкциями Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД.

При такой процедуре обмена дисконтов не возникает: такие операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи.

Иностранные ценные бумаги, которые будут переведены на торговые разделы, СПБ банк распределит среди участников торгов пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у участников торгов на неторговых разделах. Каждый участник торгов (брокер) будет самостоятельно определять порядок распределения полученных ценных бумаг среди своих клиентов.

У ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы, сменится цепочка учета прав: она не будет включать НРД. Инвесторы смогут совершать биржевые сделки с такими бумагами после завершения депозитарной операции СПБ банком.

Процедура перевода иностранных ценных бумаг на торговые разделы для инвесторов произойдет автоматически без возникновения каких-либо дополнительных издержек, никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется.

Как поясняет биржа, в процессе обмена активов СПБ банк переведет ценные бумаги иностранного институционального инвестора с торгового на неторговый раздел субсчета депо. Одновременно то же количество бумаг тех же наименований у участников торгов (брокеров) будут переведены с неторговых на торговые разделы субсчетов депо. СПБ банк в вышестоящих депозитариях сменит цепочку учета для иностранного институционального инвестора (будет включать НРД) и сменит цепочку учета для брокеров (с момента перевода она не будет включать НРД).

При этом депозитарные операции по переводу ценных бумаг осуществляются между разделами субсчетов депо внутри расчетного депозитария СПБ банка, то есть движений бумаг между субсчетами депо не будет.

Операция перевода не связана с какими-либо действиями владельца ценных бумаг, поэтому право собственности для инвестора не меняется, количество ценных бумаг остается прежним.

Эта операция коснется тех брокеров, которые в настоящий момент предоставляют доступ к торгам иностранными ценными бумагами на СПБ бирже, и у которых на неторговых разделах есть ценные бумаги, подлежащие переводу.

На неторговых разделах субсчетов депо хранятся иностранные ценные бумаги, цепочка учета прав которых включает НРД и международные депозитарии Euroclear или Clearstream.