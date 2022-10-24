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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

"Совет рынка" ждет подорожания электроэнергии для промышленников на 8,6%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация "НП "Совет рынка"" ожидает увеличения цены на электроэнергию для промышленных потребителей в следующем году на 8,6% (совокупно по ценовым зонам), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы НП.

Речь идет о нерегулируемой одноставочной цене электроэнергии, которая включает составляющую мощности, но не сетевой тариф и сбытовые надбавки.

В разбивке по ценовым зонам, по прогнозу, в европейской части России и на Урале цены могут вырасти на 9,4% к 2022 году, в Сибири - на 5,4%

На цены повлияет динамика энергопотребления: по ожиданиям ассоциации, промышленное потребление без учета населения в I ц.з. в этом году может увеличиться лишь на 0,3%, а в следующем году - остаться неизменным, в Сибири - в этом году вырасти на 3,3%, а в 2023 году - на 0,8%.

Другим фактором влияния на динамику цен в первой ценовой зоне будет удорожание газа (влияет на цены на рынке на сутки вперед, РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами - ИФ), которое в 2023 году может составить 10,5% по отношению к 2022 году. В Сибири, где основным топливом является уголь, цены на него могут упасть на 0,7%. Также на цены на РСВ может повлиять и новый механизм экономии ресурса иностранных турбин, отметили аналитики, опрошенные изданием.

Увеличение составляющей цены мощности обусловлено ожидаемой индексацией цен конкурентного отбора мощности на фоне инфляции и вводом новых проектов ВИЭ и объектов модернизации.

Нерегулируемая одноставочная цена электроэнергии в России в 2021 году выросла на 4,9% в сравнении с 2020 годом.

Совет рынка ВИЭ Сибирь
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