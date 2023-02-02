Перенесенный с 2022 года отбор проектов ВИЭ в России начнется 22 марта

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Конкурентный отбор проектов возобновляемой энергетики состоится с 22 марта по 7 апреля, сообщила в Telegram ассоциация НП "Совет рынка".

Традиционно он пройдет в два этапа: первый - с 22 по 28 марта, второй с уточненными заявками - с 29 марта по 4 апреля.

Согласно документам к отбору, речь идет о проектах ветроэнергетики, солнечной энергетики и малой гидрогенерации, в конкурсе будут учтены требования по локализации и экспорту. Так, для ВЭС с вводами в 2025-2029 годах и СЭС с вводами в 2025-2026 годах целевой процент экспорта технологий составит 20%, для малых ГЭС с вводами в 2027-2029 годах - 4%.

Отборы проектов ВИЭ проводятся каждый год, но в 2022 году его перенесли. Ряд участников рынка за это время отказался от части ранее выигранных проектов, крупнейший из них - "Фортум". Предполагалось, что его объемы будут разыграны на предстоящем конкурсе.