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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

"Русагро" в III квартале увеличила выручку до 58,1 млрд рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года консолидированная выручка ГК "Русагро" (до межсегментных элиминаций) составила 58,1 млрд рублей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщат компания.

В III квартале группа выпустила 124 тысячи тонн сырого растительного масла, что на 10% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика обусловлена, в частности, сдвигом уборки из-за погодных условий.

Объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции составил 332 тысячи тонн, что на 4% ниже аналогичного квартала предыдущего года. Продажи сырого масла и промышленных жиров сократились на 30% и 14% (на 37 и 11 тысяч тонн) соответственно. Продажи шрота выросли на 24% (на 33 тысячи тонн).

В III квартале продажи основной потребительской продукции масложирового бизнеса (бутилированное масло, маргарины, майонез и соусы на его основе, сыры, спреды, сливочное масло и сливки) составили 76 тысяч тонн, что на 1% меньше, чем год назад.

Производство свинины (в живом весе, на убой) в III квартале составило 85 тысяч тонн, что на 13% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года. Рост показателя обусловлен запуском производственных мощностей в Приморском крае. Продажи продукции свиноводства выросли на 17%, до 72 тысяч тонн.

Выработка сахара в III квартале, благодаря более раннему запуску заводов, увеличилась на 3%, до 174 тысяч тонн. Реализация сахара за этот период выросла на 11%, до 199 тысяч тонн. "Реализация сахара осуществлялась с учетом рыночной конъюнктуры", - уточнила компания.

Продажи зерновых культур в III квартале составили 123 тысячи тонн, что на 46% ниже показателя аналогичного квартала 2021 года. В основном это произошло за счет сокращения продаж пшеницы на 56% (на 125 тысяч тонн).

В III квартале "Русагро" запустила новое направление - трейдинг. Объем реализации пшеницы, закупленной у третьих лиц, составил 49 тысяч тонн. Продажи масличных культур выросли на 52%, до 29 тысяч тонн в результате увеличения объемов реализации сои на 50% (на 9 тысяч тонн). Продажи сахарной свеклы в минувшем квартале за счет повышения урожайности выросли на 1% (на 10 тысяч тонн), до 730 тысяч тонн.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка группы в 2021 году увеличилась на 40%, до 222,932 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 50%, до 48,06 млрд рублей, рентабельность по этому показателю выросла с 20% до 22%. Чистая прибыль составила 41,434 млрд рублей (на 71% больше).

Русагро
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