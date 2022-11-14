ГК "Русагро" за девять месяцев снизила ключевые инвестиции на 13,3%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" за первые девять месяцев 2022 года снизила ключевые инвестиции на 13,3%, до 7,642 млрд рублей с 8,816 млрд рублей годом ранее, следует из пресс-релиза компании.

Наибольшее снижение - в мясном сегменте. Инвестиции составили 2,802 млрд рублей против 4,916 млрд рублей годом ранее. Они связаны в основном со строительным проектом на Дальнем Востоке, объяснили в компании.

В сахарном сегменте инвестиции снизились до 651 млн рублей с 749 млн рублей за 9 месяцев прошлого года. "В основном они относятся к приобретению машин и оборудования для поддержания и обновления производственных фондов", - сообщается в пресс-релизе.

В то же время инвестиции в развитие масложирового сегмента выросли до 1,934 млрд рублей против 1,266 млрд рублей годом ранее (за исключением приобретения активов группы "Солнечные продукты"). На сельскохозяйственный сегмент также было направлено больше - 2,255 млрд рублей против 1,885 млрд рублей соответственно.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина.

Выручка группы за 9 месяцев составила 182,027 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA составил 35,371 млрд рублей (на 15% больше). Чистая прибыль снизилась до 1,337 млрд рублей c 34,085 млрд рублей годом ранее.