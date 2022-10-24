Philips зафиксировала чистый убыток в III кв. и сократит 4 тыс. рабочих мест

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Нидерландский производитель потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2022 года, причем показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков.

Негативное влияние на показатели компании в прошедшем квартале оказали операционные сложности и проблемы в цепочках поставок, инфляционное давление, а также карантинные меры в Китае и российско-украинский конфликт, говорится в пресс-релизе Philips.

Компания намерена в срочном порядке принять меры для снижения операционных расходов, в том числе за счет сокращения порядка 4 тыс. рабочих мест по всему миру. Кроме того, она планирует привлечь кредитную линию на сумму 1 млрд евро.

Чистый убыток Philips в июле-сентябре составил 1,33 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 2,97 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток компании на уровне 838,4 млн евро.

Показатель включает в себя разовые списания в размере 1,3 млрд евро в подразделении в области терапии сна и респираторной поддержки.

Прибыль без учета процентных, налоговых выплат и амортизации (EBITA), а также разовых факторов составила 209 млн евро против 512 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя, представленный самой Philips, составлял 210 млн евро.

Квартальная выручка компании увеличилась на 3,7%, до 4,31 млрд евро. Сопоставимые продажи сократились на 5%.

Согласно прогнозу Philips, в четвертом квартале ее сопоставимые продажи снизятся на 1-5%.

Планируемые сокращения рабочих мест, как ожидается, обойдутся компании в 300 млн евро. При этом они позволят добиться ежегодной экономии на расходах в 300 млн евро.

Philips продолжит оценку операций с целью их дальнейшей оптимизации, в связи с чем, вероятно, понесет дополнительные расходы в 2023 году, предупреждают в компании.

Акции Philips теряют в цене 0,7% в ходе торгов в Амстердаме в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 60%.