Philips сообщил о квартальном убытке при росте выручки на 10%

К 2025 году компания планирует уволить еще около 6000 человек

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года нидерландский Royal Philips NV получил чистый убыток из-за увеличения расходов, при этом рост выручки компании превзошел ожидания рынка.

В октябре-декабре чистый убыток Philips составил 105 млн евро против 151 млн евро чистой прибыли годом ранее.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) составила 651 млн евро против 647 млн евро годом ранее. Рентабельность по этому показателю составила 12%.

Квартальная выручка Philips увеличилась на 10% и составила 5,42 млрд евро против 4,96 млрд евро в четвертом квартале предыдущего года, сопоставимые продажи повысились на 3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистый убыток в размере 16 млн евро при выручке в 5,03 млрд евро.

Выручка подразделения Connected Care, предлагающего решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, повысилась на 14% и составила 1,37 млрд евро. В сегменте выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health) выручка не изменилась и составила 1,06 млрд евро. Подразделение, разрабатывающее оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment), увеличило выручку на 12%, до 2,81 млрд евро.

Компания ожидает, что в 2023 году ее сопоставимые продажи увеличатся на 1-3% (low-single-digit), а рентабельность по скорректированной EBITA составит 7-9%.

Руководство компании также анонсировало увольнение еще около 6 тысяч человек к 2025 году, включая сокращение порядка 3 тысяч рабочих мест в 2023 году. В октябре сообщалось о планах уволить 4 тысячи сотрудников.

Капитализация Philips за последние три месяца выросла почти на четверть и сейчас составляет около 13,69 млрд евро.