Закрытие ЦБ статистики в разрезе страховых компаний затрудняет планирование, регулятор и СК ищут компромисс. Обзор

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России весной этого года прекратил публикацию статистики в разрезе страховых компаний в условиях противодействия санкциям. Страховщики с пониманием восприняли решение ЦБ, но считают меру временной. В ходе опроса "Интерфакса" практически все представители страховых компаний признали, что дефицит статистики мешает, негативно сказывается на анализе их сегмента, на построении бизнес-планов, конкурентных, маркетинговых и IT-стратегий. Участники опроса согласны на детализацию агрегированных данных по розничным линиям бизнеса, о компромиссе в подходах к раскрытию информации думают в Банке России.

Изъятия в статистике сохранятся до конца года

Совет директоров Банка России 14 апреля 2022 года принял решение о том, что регулятор "не будет до конца текущего года размещать на своем официальном сайте информацию, содержащуюся в отчетности страховщиков", сообщили "Интерфаксу" в Банке России. Мера была задействована "для ограничения влияния санкционных рисков". Агрегированная информация по страховому рынку публикуется по-прежнему ежеквартально.

"При этом Банк России оставил за собой право публиковать в ограниченном объеме аналитическую информацию по сегментам рынка, страховым продуктам или наиболее значимым для общественности показателям. В настоящий момент Банк России проводит дополнительный анализ перечня информации, который может подлежать раскрытию", - пояснили в ЦБ.

Сокращение зоны видимости

Как показал опрос агентства, страховщикам не хватает информации о деятельности коллег по цеху, это создает своего рода эффект "зашоренности", мешает в планировании их повседневной деятельности, построении планов, корректировке стратегических приоритетов.

Так, в СК "МАКС" сообщили, что "в рамках финансового планирования компания традиционно анализирует ключевые показатели деятельности в разрезе страховых компаний. Более того, наличие таких оперативных данных дает возможность предметнее анализировать свои текущие показатели и при необходимости корректировать ранее выбранную стратегию в зависимости от регионального субъекта, своей доли рынка в нем и текущих результатов у конкурентов".

До этого года в компании МАКС был реализован и активно использовался целый комплекс управленческих статистических отчетов по ключевым показателям деятельности страховых компаний в разрезе региональных субъектов, базирующихся на исходных массивах, ежеквартально публикуемых Банком России. "Отсутствие каждого из показателей, к сожалению, делает невозможным последующее использование предыдущих технических наработок", - уточнили в СК "МАКС".

То, что статистика ЦБ по страховщикам обязательно используется при построении бизнес-планов, а также при определении развития маркетинговых и IT-стратегий, подтвердили в компании "Страховой дом ВСК".

В "РСХБ Страховании" считают - "чем больше качественной статистики, тем более выверенными могут быть управленческие решения". Статистика позволяет "сделать анализ положения компании на страховом рынке, в том числе в разрезе линий бизнеса. Степень устойчивости игрока косвенным образом также можно оценить".

Данные ЦБ в разрезе страховщиков "очень важны для оценки уровня конкуренции и положения страховых компаний на рынке, полагают в "РСХБ Страховании", они учитываются "при бизнес-планировании, используются как для анализа текущей ситуации, так и для построения прогнозов. Наличие детальной информации по рынку важно для всех линий бизнеса. Это касается как розничного, так и корпоративного сегментов".

В то же время СК "Абсолют Страхование" всегда больше интересовалась "агрегированными цифрами по различным секторам страхового рынка и по различным периодам". Стратегия "Абсолют Страхования" никогда не предполагала захват и удержание определенной доли рынка или вхождение в некую целевую группу страховщиков (топ-10 по сборам или топ-20, иную аналогичную цель), сообщил первый заместитель генерального директора компании Виктор Кривошеев.

По его словам, задачами компании "всегда было обеспечение прибыльности операций и обеспечение общей динамики развития бизнеса, прежде всего в инновационном поле. Это создает хорошие перспективы будущего роста. В то же время было бы странно, если бы мы не отслеживали успехи своих непосредственных конкурентов, не сравнивали свои достижения с достижениями других страховщиков. Такой анализ проводился нами ранее, сейчас - из-за отсутствия достоверной информации по отдельным страховым компаниям - он затруднен".

Статистика по сборам и выплатам возмещений по конкретным сегментам является важнейшим, хотя и не единственным элементом анализа финансовой устойчивости страховых компаний, обратил внимание Кривошеев. "Мы в обязательном порядке анализируем эти показатели, например, при составлении секьюрити листа компании - списка страховщиков, с которыми мы можем работать по исходящему перестрахованию. Правда, для получения такой информации не обязательно пользоваться открытыми источниками. Мы запрашиваем необходимую для анализа отчетность у потенциальных партнеров. Страховые компании и сейчас продолжают взаимно обмениваться такими данными как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе (например, в рамках антитеррористического и ядерного пулов)", - развил он тему.

Правило обмена информацией с партнерами по запросу подтвердила руководитель блока розничных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. При этом она считает публикацию регулятором статистики по отдельным страховым компаниям "очень важным ориентиром для игроков". Она полагает полезным не просто возвращение к раскрытию статистики, но и ее углубление, изменение частоты раскрытия данных.

"Статистика по компаниям важна при тарификации и при планировании бизнес-показателей. При финансовом планировании в меньшей степени, особенно с учетом того, что в отличие от годовой МСФО-отчетности, ежеквартально публикуемые данные по статистическим формам и основные формы бухгалтерской отчетности (а их тоже публиковали далеко не все страховщики и раньше), не дают достаточной и прозрачной информации, - полагает Шабанова. - Данные по компаниям большее значение имеют для планирования бизнеса в каналах продаж".

При этом практику раскрытия ЦБ данных желательно не просто вернуть, но и усовершенствовать, считает Шабанова. По ее мнению, практическое использование статистики сегодня сильно затруднено несколькими обстоятельствами. "Во-первых, статистика выходит на ежеквартальной основе, что снижает ее ценность для оперативного планирования. Во-вторых, статистика выходит со значительной задержкой (до 1,5 месяцев). В-третьих, начиная с первого квартала 2022 года отчетность ЦБ не публикуется в разрезе отдельных страховщиков, что было бы очень полезно".

Степень детализации отчетности ЦБ по видам страхования в принципе недостаточна, считают в "Росгосстрахе". "Например, такая линия бизнеса, как "имущество", требует более глубокого разделения. Сейчас невозможно отделить классическое страхование имущества физлиц (строения, квартиры, дачи) от страхования имущества в категории "товары и техника" (бытовая техника, мобильные телефоны и другие товары при их продаже), а это принципиально разные сегменты с разными технологиями продаж. "Если бы в отчетности появилась возможность более глубокого анализа по видам - ценность такой отчетности существенно возросла бы", - убеждена Шабанова.

Совсем иную позицию по вопросу возвращения статистики ЦБ по страховым компаниям к открытым формам занимает компания "РЕСО-Гарантия". Первый заместитель генерального директора Игорь Черкашин отметил: "Статистика, конечно, полезна, но её закрыли не просто так. Учитывая геополитическую турбулентность, было бы полезно для рынка не открывать её минимум ещё год".

Каким может быть компромисс

Возможно ли на первом этапе возвращения к более широкому раскрытию информации удовольствоваться детализацией агрегированной статистики, в каких областях это важнее? На этот вопрос страховщики ответили, что им труднее всего обходиться без информации по розничным линиям бизнеса. "Расширение числа параметров могло бы дать рынку значительно больше информации. Например, первое, что нужно добавить для более или менее адекватной оценки - это уровень убыточности, (тогда как сейчас можно вычислить только уровень выплат), среднюю частоту страховых событий, средний уровень выплаты, средний чек (средняя премия на 1 договор страхования), - предложила Шабанова из "Росгосстраха".

В компании МАКС считают актуальным наличие детальной статистики в массовых видах страхования, в первую очередь в ОСАГО и автокаско. "Считаем, что при построении планов в линиях розничного бизнеса располагать статистикой в полной мере особенно важно", - сказали в компании. В числе наиболее востребованных - данные "о прямом возмещении убытков по ОСАГО, о страховых премиях по договорам страхования с посредником (в том числе в разрезе по видам страхования), сведения о вознаграждении посредникам (также по видам страхования)".

В ВСК отмечают критически важную "информацию в разрезе страховщиков внутри субъектов РФ по видам страхования".

В СК "РСХБ Страхование" полагают, что "для ориентации при построении планов в линиях розничного бизнеса необходимо располагать минимальной детализацией статистики, которая включала бы виды линий розничного бизнеса, объемы премий, убыточность. Это позволит оценить состояние рынка, место компании на рынке, а также улучшить бизнес-планирование".

Если невозможна полная отчетность, то нужна хотя бы по ключевым показателям, соглашается Кривошеев из "Абсолют Страхования". "Кроме того, мы хотели бы видеть отчетность и по банкам, потому что без этого трудно оценить финансовое состояние наших партнеров. Мы пользуемся агрегированными показателями по страховому рынку при финансовом планировании. Также очень важны прогнозы по развитию секторов экономики, с субъектами которых мы работаем (ипотека, потребительское кредитование, рынок недвижимости, грузоперевозок и другие)", - считает он.

"У Банка России были какие-то соображения, которые привели к закрытию данных по рынку. Возможно, это связано с отдельными видами страхования или отдельными игроками, но в целом для рынка важны сегменты, которые представляют поле конкурентной борьбы", - высказал предположение эксперт страхового рынка. Именно по этим сегментам более детализированная статистика требуется. "Невозможно развиваться вне рынка, вне понимания подходов, позиций ближайших страховщиков. Эти данные нужны как самим компаниям, так и их акционерам, для которых данные по рынку являются объективной картиной, бенчмарком, ориентиром для оценки результатов работы своего актива и его команды", - сказал он.

По мнению собеседника агентства, "чувствительную информацию" можно было бы "вынести за скобки", но данные по ОСАГО, автокаско, страхованию имущества физлиц и юрлиц, по договорам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, по страхованию жизни, ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП), по агрострахованию и защите грузов необходимо раскрывать.

Есть и другой аспект. "Помимо общего тренда рынка, важна еще преемственность данных по годам. Здесь в 2022 году произошел обрыв. Есть задача связи страховой статистики с периодом 2020 года и более ранними. Статистика Банка России за 2021 год уже была дана с изменением нескольких форм. А изменение форм приводит к невозможности или трудностям построения корреляции между данными за большой ретроспективный отрезок времени", - продолжил собеседник.

Он сомневается в успехе сценария частичного возврата к раскрытию статистики - "тут либо надо возвращать данные по тем видам страхования, которые носят массовый характер и могут быть ориентиром для всего рынка, для всех участников, либо не делать ничего".

В "Эксперт РА" "Интерфаксу" сообщили, что сложностей у агентства с информацией по страховым компаниям при подготовке рейтингов не возникает: "Мы получаем всю отчетность и иную информацию для анализа непосредственно от самих страховщиков".

Однако "без раскрытия данных ЦБ по компаниям невозможна подготовка и публикация агентством рэнкингов лидеров рынка - как в целом по рынку, так и в разрезе отдельных видов страхования и каналов продаж. Соответственно, сильно затрудняется анализ изменения рыночных позиций участников рынка, а также уровня концентрации на рынке страхования".

Для анализа данных при составлении рэнкингов "ключевой показатель - это объем сборов, который показывает место страховщика на рынке, его размер и рыночные позиции и косвенно свидетельствует о системной значимости компании. Таким образом, либо этот показатель раскрывается, либо не раскрывается, это и есть принципиальная развилка", сделали вывод в "Эксперт РА".

Компромиссом, по мнению рейтингового агентства, могло бы быть раскрытие каких-то относительных показателей, таких как показатели рентабельности, убыточности и иных. Однако без информации об объемных показателях бизнеса информативность подобного раскрытия сильно снижается.