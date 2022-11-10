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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Сбербанк возобновит публикацию финансовой информации

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России возвращается к раскрытию части информации: начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты каждый месяц, сообщил журналистам в кулуарах Finopolis президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 года мы возвращаемся к регулярному раскрытию информации и будем публиковать результаты по итогам каждого месяца. У нас порядка 2 млн розничных акционеров, их число растет. Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес", - сказал Греф.

Российские банки, следуя рекомендациям Банка России, в феврале-марте 2022 года перестали публиковать финансовую отчетность.

Участники финансового рынка и регулятор последнее время не раз говорили о необходимости вернуться к раскрытию информации, но при этом не публиковать чувствительную информацию, так или иначе несущую санкционные риски.

Сбербанк Герман Греф Банк России
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