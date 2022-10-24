Первые результаты сезона отчетности в США не принесли утешения инвесторам

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Первые результаты сезона отчетности американских компаний за третий квартал не принесли особого утешения нервным инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

Обнадеживающие данные ряда компаний говорят о проблесках надежды для потребителей и экономики. Однако руководители сообщают о множестве проблем, которые негативно влияют на прибыли, включая стабильно высокую инфляцию и повышение процентных ставок. Помимо этого, существенное укрепление курса доллара США оказывает давление на доходы, получаемые компаниями за рубежом.

Пока у меньшего, чем обычно, числа компаний результаты превзошли ожидания Уолл-стрит.

Около 20% компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты за третий квартал, в 72% случаях прибыль превзошла консенсус-прогнозы аналитиков. Это ниже среднего пятилетнего показателя в 77%.

Инвесторы сейчас более негативно относятся к корпорациям, показатели которых не достигли прогнозов. Котировки акций компаний, которые не оправдали ожиданий, в среднем упали на 4,7% с момента "за два дня до публикации отчета" к моменту "два дня после". Средний пятилетний показатель гораздо ниже - 2,2%, отмечается в статье.

Даже некоторые хорошие отчетности не так впечатлили инвесторов, как это бывало обычно. Так, прибыль Tesla превысила ожидания, однако акции производителя электромобилей упали на 6,7% на следующий день после выхода квартальных данных.

В конце марта аналитики в среднем ожидали повышения прибыли компаний из S&P 500 в третьем квартале на 9,5%. Сейчас они предполагают рост всего на 1,5%.

"Планка в преддверии сезона отчетности была установлена очень низко, - полагает главный инвестиционный директор Cetera Investment Management Джин Голдман. - Мы надеялись, что она легко будет взята". Однако опубликованные отчетности "не были такими уж хорошими", добавил он.

До сих пор многим компаниям удавалось перекладывать более высокие расходы на потребителей, но некоторые инвесторы задаются вопросом, как долго корпорации смогут поднимать цены. Финпоказатели Procter & Gamble Co. в минувшем квартале, например, превзошли ожидания, поскольку рост цен компенсировал снижение объемов. Тем не менее, производитель моющих средств и зубной пасты прогнозирует замедление органического роста продаж до конца текущего фингода (завершится в июне 2023 года), поскольку готовность потребителей платить больше имеет пределы.

Транснациональные компании всё чаще предупреждают о том, что сильный доллар наносит ущерб, поскольку их продукция становится менее доступной по цене для зарубежных покупателей. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно корзины из шестнадцати валют, в этом году вырос на 16%.

В частности, International Business Machines отметила, что неблагоприятные курсы обмена валют снизили ее выручку почти на $1,1 млрд в третьем квартале, хотя результат и превзошел консенсус-прогноз.

"Большая непредсказуемость... это то, что произойдет с долларом США", - сказал финансовый директор IBM Джеймс Кавано.

Ожидается, что рост прибылей компаний из S&P 500 по итогам 2023 года составит в среднем 7%. Однако многие эксперты говорят, что текущие проблемы указывают на вероятность ухудшения оценок.

"Аналитики могут быть слишком оптимистичны, - полагает директор по исследованиям на рынке акций CFRA Кен Леон. - Им придется честно взглянуть на свои прогнозы на 2023 год".