Рекордная квартальная выручка Tesla не оправдала прогнозов

Илон Маск сообщил, что компания рассматривает возможность обратного выкупа акций в объеме $5-10 млрд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил выручку в 1,6 раза - до рекордного уровня, несмотря на негативные последствия укрепления доллара, роста цен на сырье и логистических расходов. Показатель, однако, не оправдал прогнозов рынка.

Главный финансовый директор Tesla Зак Киркхорн заявил, что компании, вероятно, не удастся добиться цели увеличения поставок автомобилей на 50% в этом году.

Выручка компании в июле-сентябре составила $21,45 млрд против с $13,76 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $21,98 млрд.

Чистая прибыль подскочила в два раза - до $3,29 млрд с $1,62 млрд годом ранее, немного не дотянув до рекордного уровня первого квартала. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,95 с $0,48.

Прибыль Tesla без учета разовых факторов составила $1,05 на акцию, превысив консенсус-прогноз рынка, составлявший $1 на акцию.

Ранее в октябре Tesla сообщила, что произвела свыше 365 тысяч электромобилей и поставила клиентам более 343 тысяч.

В 2021 году поставки компании составили 936 тыс. автомобилей, и в этом году они должны превысить 1,4 млн единиц, если Tesla хочет добиться цели их увеличения на 50%. Киркхорн, однако, заявил, что показатель будет чуть ниже целевого уровня.

Глава Tesla Илон Маск сообщил в среду, что компания рассматривает возможность обратного выкупа акций, объем которого может быть "существенным" - $5-10 млрд.

Акции Tesla подешевели на 6,3% на дополнительных торгах в среду. С начала 2022 года их стоимость снизилась на 37%.