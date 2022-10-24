Илья Поляков покидает пост главы Росбанка

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Илья Поляков покидает пост председателя правления Росбанка, проработав в банке 10 лет, говорится в сообщении кредитной организации.

Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения нового главы банка. Им станет Наталья Воеводина, которая в должности зампреда правления курирует управление и развитие операционной деятельности, информационные технологии, централизованное управление данными и инновациями. Назначение должен одобрить Банк России.

Воеводина приступит к исполнению обязанностей главы Росбанка 1 ноября 2022 года.

Совет директоров Росбанка поблагодарил Полякова за его вклад в развитие Росбанка. "Под его руководством Росбанк стал современным технологичным банком, эффективно работающим как с крупными и средними компаниями, так и с компаниями малого бизнеса и частными клиентами. Илья создал профессиональную и сплоченную команду, которая системно подходит к решению всех задач и уверенно смотрит в будущее", - говорится в сообщении.

Члены совета директоров также выразили уверенность в том, что под руководством Воеводиной команда Росбанка продолжит успешно работать и развивать бизнес на российском рынке. "У Натальи обширный многолетний опыт работы в российских и международных банках, ее глубокие знания банковских процессов, информационно-технологического и технического обеспечения будут востребованы для достижения амбициозных планов, заложенных в обновленной стратегии Росбанка", - заявили в банке.

Воеводина с 2000 по 2006 год занимала должность заместителя главного бухгалтера Райффайзенбанка, в 2006 году была назначена главным бухгалтером. С 2007 по 2008 год работала на банковских проектах в группе Renaissance Capital, в период c 2009 по 2011 годы занимала пост экономического советника в департаменте лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. В 2011 году вернулась в Райффайзенбанк, где работала заместителем руководителя управления по работе с состоятельными клиентами, а в 2014 году возглавила операционное управление. В 2018 году присоединилась к команде Росбанка в должности директора по операционной деятельности. В декабре 2019 года вошла в состав правления и курировала ИТ и операционную деятельность. В июне 2022 года была назначена заместителем председателя правления Росбанка.

Росбанк до мая этого года принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году. "Интеррос" после покупки Росбанка обещал обеспечить преемственность управленческой команды банка во главе с Поляковым.

В конце июня Потанин как контролирующий собственник Росбанка был включен в санкционные списки Великобритании.

Росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ, по итогам 2021 года занимает 11-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100".