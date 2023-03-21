Чистая прибыль Росбанка по МСФО за 2022 год снизилась в четыре раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Росбанка по МСФО по итогам 2022 года снизилась в четыре раза - до 4,9 млрд рублей (19,6 млрд рублей за 2021 год), говорится в его сообщении.

По итогам 2022 года банк увеличил средства клиентов на 6% - до 1,2 трлн рублей. Средства физических лиц выросли на 3% - до 379 млрд рублей. Средства юридических лиц увеличились на 8% - до 807 млрд рублей.

Кредитный портфель Росбанка по итогам 2022 года вырос на 2% - до 950 млрд рублей. Корпоративный портфель не изменился, составил 357 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 3% - до 593 млрд рублей. Основной вклад в рост этого показателя внесла ипотека, увеличение портфеля за 2022 год составило 10%.

До мая 2022 года Росбанк принадлежал французской Societe Generale, однако после решения группы уйти из России банк сменил собственника. Им стала компания "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году.

В октябре 2022 года "Интеррос" передал 47,5% в капитале Росбанка благотворительному фонду Владимира Потанина, снизив долю владения до 45%. Еще 7,5% акций в конце сентября перешли на баланс компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку), они будут переданы на мотивационную программу для сотрудников Росбанка.

Росбанк по итогам 2021 года занял 11-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100".