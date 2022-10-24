Эксперты спрогнозировали увеличение производства никеля в мире на 16,2% в 2022 году

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Производство первичного никеля в мире в 2022 году увеличится на 16,2% и достигнет 3,036 млн тонн. Такой прогноз дает Международная исследовательская группа по никелю (International Nickel Study Group, INSG).

По итогам прошлого года показатель составлял 2,612 млн тонн.

В 2023 году ожидается дальнейшее повышение – на 11,6%, до 3,387 млн тонн. Эти оценки не учитывают возможность каких-либо существенных перебоев в работе предприятий.

Мировое потребление первичного никеля в текущем году ожидается на уровне 2,892 млн тонн против 2,775 млн тонн в 2021 году (повышение на 4,2%), прогнозирует INSG. В следующем году предполагается увеличение на 11,2% – до 3,216 млн тонн.

Таким образом, глобальный рынок никеля, который испытывал нехватку металла, перейдет к профициту.

Дефицит в 2021 году оценивался примерно в 163 тыс. тонн. В этом году ожидается переизбыток металла в размере около 144 тыс. тонн, в 2023 году он повысится до 171 тыс. тонн.

INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны-производители и потребители никеля: Австралия, Бразилия, Германия, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Великобритания, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз.