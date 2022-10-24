"Норникель" в III квартале увеличил выпуск никеля на 22%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "Норникель" в третьем квартале 2022 г выпустил 59,28 тысячи тонн никеля, что на 22% выше второго квартала 2022 года, говорится в сообщении компании.

За девять месяцев производство никеля подросло на 23%, составив 159,23 тыс. тонн.

Объем производства меди в третьем квартале 2022 года составил 113,2 тыс. тонн, что на 1% выше уровня предыдущего квартала. За девять месяцев выпуск меди вырос на 10%, до 317,15 тыс. тонн.

"Норникель"в третьем квартале 2022 года произвел 712 тыс. унций палладия, что на 0,4% выше уровня предыдущего периода. За девять месяцев производство драгметалла подросло на 11%, составив 2,13 млн унций.

Выпуск платины за квартал вырос на 8% (до 171 тыс. унций), за девять месяцев - увеличился на 6%, до 491 тыс. унций.

Компания "с учетом всех реализуемых мер по снижению влияния новых операционных рисков" подтвердила прогноз, согласно которому в этом году будет выпущено 2,451-2,708 млн унций палладия и 604-667 тыс. унций платины. На перспективы реализации производственной программы в 2023 году ГМК "смотрит с осторожностью", говорится в сообщении.

Компания "с учетом всех реализуемых мер по снижению влияния новых операционных рисков" подтвердила прогноз, согласно которому в этом году будет выпущено 205-215 тыс. тонн никеля, меди - 365-385 тыс. тонн (без учета Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 64-68 тыс. тонн меди).

"Тем не менее, новые для компании вызовы сохраняют свою актуальность и работа, направленная на минимизацию рисков, связанных с поставками критически важного оборудования и запчастей, остается в списке наших важнейших приоритетов. Пока мы с осторожностью смотрим на перспективы реализации нашей производственной программы в 2023 году", - заявил "Норникель".