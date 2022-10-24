Цена нефти Brent стабилизировалась на отметке $93,64 за баррель

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть меняются незначительно вечером в понедельник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 по московскому времени составляет $93,64 за баррель, что на $0,14 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,07 за баррель - на $0,02 (0,02%) больше итогового значения предыдущих торгов.

Нефть с июня опустилась в цене на треть на растущем беспокойстве из-за спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Кроме того, давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара.

Между тем в более долгосрочной перспективе котировки могут перейти к подъему из-за решения ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки в ноябре - в преддверии зимы и начала отопительного сезона, полагают эксперты.

"Высокая волатильность нефтяного рынка будет сохраняться, поскольку мы видим как риски рецессии, так и возможность возникновения дефицита предложения", - отмечает аналитик Zhaojin Futures Co. Гао Цзянь.