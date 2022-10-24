Добывающая медь из техногенных отходов Jetti оценена в $2,5 млрд в ходе инвестраунда

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская Jetti Resources LLC, занимающаяся извлечением меди из бедных руд и техногенных отходов, получила оценку в $2,5 млрд в ходе очередного инвестраунда, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это почти вдвое больше оценки, полученной в ходе предыдущего инвестраунда, отметили собеседники агентства. Среди инвесторов компании числятся BHP Group Ltd., Freeport-McMoRan Inc. и Mitsubishi Corp.

Сама же Jetti сообщила, что ей удалось привлечь $100 млн, которые она направит на внедрение и адаптацию своих технологий на новых производственных объектах.

Спрос на медь, активно используемую в строительстве и в промышленном секторе, растет, и в ближайшие годы, как ожидают эксперты, превысит предложение на фоне глобального перехода к низкоуглеродной экономике. Этот фактор повышает привлекательность бизнеса Jetti.

Компания использует технологию выщелачивания меди, позволяющую извлекать металл из техногенных отвалов - отходов горного, обогатительного, металлургического и других производств. В компании полагают, что такой способ производства меди может ослабить дефицит металла в будущем.

Метод выщелачивания металлов давно используется на заброшенных месторождениях, однако Jetti утверждает, что лишь ее технология делает эти операции коммерчески выгодными.

По оценкам Jetti, совокупный объем меди, которую можно извлечь из техногенных отходов к 2050 году, составляет порядка 234 млн тонн.