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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

LME запросила мнения участников рынка о возможности запрета поставок металлов из РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) запросила мнения участников рынка относительно возможности запрета поставок российских металлов.

Как говорится в сообщении биржи, мнения участников рынка по этому поводу можно направить до 28 октября.

Биржа констатировала, что если до 2022 года потребители были готовы принимать поставки российских металлов со складов LME, то сейчас все больше число потребителей может выразить нежелание их приобретать.

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Участники рынка могут выбрать: оставить ли ситуацию как есть, ввести ограничения на объемы поставок или приостановить поставки российских металлов на склады биржи.

Ранее LME заявляла, что не планирует предпринимать никаких действий, выходящих за рамки санкций, которые не коснулись крупных российских производителей металлов, таких как "Русал" и "Норильский никель". Тем не менее, медный комитет биржи - группа представителей отрасли, играющих консультативную роль, рекомендовал запретить поставки российского металла. Комитеты по другим металлам высказались против этой идеи.

Однако на недавних консультациях баланс сместился в сторону решения о запрете, и он был поддержан комитетом LME по алюминию, сообщало агентство Bloomberg.

Доля России на мировом рынке алюминия - около 6%, высокосортного никеля - 17%, меди - около 3%.

LME Россия
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