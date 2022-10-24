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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Trafigura оценила дефицит меди в 2022 году на уровне 350-380 тыс. т

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Подъем спроса на медь в различных секторах, включая строительство и производство электромобилей, привел к значительному росту потребления этого металла. Об этом заявил глава сектора торговли металлами сырьевого трейдера Trafigura Костас Бинтас.

Даже несмотря на ухудшающиеся макроэкономические условия, спрос в этом году, как ожидается, превысит предложение на 350-380 тыс. тонн, отметил Бинтас в ходе семинара в Лондоне, организованном Fastmarkets.

Прогноз Trafigura для цен на медь довольно оптимистичен. Компания считает, что сильный подъем спроса на возобновляемые источники энергии и электромобили будет толкать цены вверх. И это сможет мотивировать компании увеличивать добычу.

"Необходимо поддерживать (медную - ИФ) промышленность, инвестировать больше. Как сделать это? Необходим рост цен", - добавил Бинтас.

Котировки контрактов на медь с датой поставки 20 января на London Metal Exchange (LME) в ходе торгов в понедельник выросли на 0,84% – до $7,624 тыс. за тонну.

Trafigura
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