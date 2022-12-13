Аналитики ждут существенного роста цен на медь в 2023 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Цены на медь могут существенно вырасти в 2023 году, даже несмотря на вероятную рецессию в мировой экономике, считают аналитики ведущих банков Уолл-стрит.

Медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигала годового максимума в марте на уровне $10,6 тыс. за тонну. В понедельник металл завершил торги на отметке $8374 за тонну.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на ближайшие 12 месяцев до $11 тыс. с $9 тыс. за тонну и увеличили средний прогноз котировок на 2023 год до $9750. По их мнению, главным драйвером роста цен станет устойчивый спрос на медь на фоне активного внедрения новых технологий в сфере энергетики.

Эксперты Bank of America считают, что при определенных условиях во втором квартале следующего года медь может подскочить до $12 тыс. за тонну. Этот сценарий предусматривает менее агрессивный подход Федрезерва к денежно-кредитной политике и ослабление доллара.

"Несмотря на негативные макроэкономические факторы, физический рынок по-прежнему испытывает нехватку предложения, что подчеркивает отсутствие свободных мощностей по добыче меди", - написал стратег Bank of America Майкл Видмер.

Он также отметил сильный спрос на металл в мире - показатель без учета Китая является рекордным за всю историю наблюдений.

Международный совет по обработанной меди (International Wrought Copper Council, IWCC) в конце ноября спрогнозировал, что производство меди и спрос на нее будут практически сбалансированными в 2022-2023 годах. В 2023 году мировое производство рафинированной меди составит 25,44 млн тонн, потребление - 25,29 млн тонн, прогнозируют аналитики IWCC.

Эксперты рейтингового агентства Fitch ждут умеренного увеличения спроса на медь в следующем году, в районе 2%, и роста добычи на 4%, хотя на последний показатель могут повлиять перебои в работе медных рудников.

На прошлой неделе аналитики Fitch сохранили прогноз средних цен на медь на 2023 год на уровне $8 тыс. за тонну.

"Сбалансированный рынок и минимальные мировые запасы меди, способные обеспечить спрос в течение менее двух недель, поддержат цены в 2023 году", - говорится в отчете Fitch.