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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Квартальная чистая прибыль UBS упала на 24%, но превзошла прогноз

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал чистую прибыль и выручку лучше прогнозов рынка в третьем квартале, хотя показатели снизились на 24% и 10% соответственно.

В июле-сентябре 2022 года чистая прибыль банка составила $1,73 млрд против $2,28 млрд годом ранее. Квартальная выручка уменьшилась до $8,24 млрд с $9,12 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов для чистой прибыли, предоставленный самим UBS, составлял $1,53 млрд, для выручки - $8,16 млрд.

В банке отмечают, что макроэкономическая и геополитическая среда становится все более сложной. Позитивное влияние на его показатели в третьем квартале оказал рост процентных ставок, который несколько компенсировал снижение клиентской активности.

Выручка бизнеса в сфере управления активами состоятельных клиентов в минувшем квартале снизилась на 4%, до $4,79 млрд, чистый процентный доход этого подразделения вырос на 23% благодаря подъему ставок по депозитам.

Доход от инвестиционно-банковских операций UBS сократился на 19%, от операций в сфере управления активами - на 13%, до $516 млн.

Рентабельность капитала первого уровня (Tier 1) на конец третьего квартала составила 14,4%, превысив собственный прогноз банка в 13%.

За три квартала 2022 года UBS выкупил собственные акции на сумму $4,3 млрд и рассчитывает, что к концу года объем выкупа увеличится до $5,5 млрд.

С начала 2022 года капитализация UBS снизилась на 5,2%.

UBS Швейцария
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