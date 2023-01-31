UBS увеличил чистую прибыль в IV квартале на 22%, несмотря на прогнозы ее снижения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал рост чистой прибыли в четвертом квартале на 22%, что стало неожиданностью для экспертов, в среднем прогнозировавших снижение показателя.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,65 млрд по сравнению с $1,35 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка уменьшилась на 8%, до $8,03 млрд с $8,71 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов для чистой прибыли, предоставленный самим UBS, составлял $1,28 млрд, для выручки - $7,98 млрд.

Банк отметил, что на уровни ценообразования активов и настроение инвесторов в минувшем году оказали влияние такие факторы, как устойчиво высокая инфляция, быстрое повышение процентных ставок, конфликт на Украине и геополитическая напряженность в целом.

Выручка бизнеса в сфере управления активами состоятельных клиентов в минувшем квартале снизилась на 5%, до $4,60 млрд, чистый процентный доход этого подразделения вырос на 35% благодаря подъему ставок по депозитам.

Доход от инвестиционно-банковских операций UBS сократился на 24%, до $1,68 млрд, от операций в сфере управления активами - на 31%, до $495 млн.

Рентабельность капитала первого уровня (Tier 1) на конец четвертого квартала составила 14,7%.

В четвертом квартале UBS выкупил собственные акции на сумму $1,3 млрд, по итогам всего 2022 года - на сумму $5,6 млрд. В 2023 году банк рассчитывает выкупить акции на сумму более $5 млрд.

По итогам 2022 года банк увеличил чистую прибыль на 2% - до $7,630 млрд, или $2,25 на акцию.

UBS предложит дивиденды по итогам 2022 года на уровне $0,55 на акцию.

Акции UBS за прошедшие 12 месяцев подорожали на 16,1%.