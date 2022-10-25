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Фармкомпания Novartis сократила чистую прибыль и выручку в III квартале

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG зафиксировала снижение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, причем оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре сократилась до $1,58 млрд по сравнению с $2,76 млрд за аналогичный период годом ранее.

Выручка понизилась на 4%, до $12,54 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель увеличился на 4%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $3,41 млрд при выручке в $12,89 млрд.

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Базовая операционная прибыль Novartis составила $4,28 млрд по сравнению с $4,47 млрд годом ранее.

Показатели не учитывают эффект от продажи доли в Roche Holding, отмечается в пресс-релизе.

Выручка подразделения Sandoz, выпускающего дженерики, в минувшем квартале увеличилась на 6% без учета изменений курсов валют. В августе Novartis анонсировала выделение этого подразделения в отдельную компанию, её акции будут торговаться на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange).

Компания подтвердила прогноз на 2022 год, сообщив, что по-прежнему ожидает увеличения выручки и базовой операционной прибыли на 4-6% (mid-single-digit).

Novartis занимается производством инновационных препаратов, дженериков и безрецептурных лекарственных средств, препаратов для зрения, вакцин и диагностических тест-систем. Штаб-квартира находится в Базеле (Швейцария). Продукция группы доступна на рынках 155 стран.

Акции Novartis дешевеют на 0,6% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 3,4%, до 167,9 млрд швейцарских франков ($167,6 млрд).

Novartis
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