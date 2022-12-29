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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Фармкомпания Novartis заплатит $245 млн за урегулирование антимонопольных претензий в США

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарская фармкомпания Novartis AG достигла соглашения об урегулировании претензий, связанных с нарушающим конкуренцию поведением в США, пишет MarketWatch.

Компания заплатит штраф в размере $245 млн.

Претензии касаются лицензионного соглашения 2011 года между Novartis и Par Pharmaceutical Inc., по которому Par отложила вывод на рынок дженерика, который составил бы конкуренцию препарату Exforge, разработанному Novartis.

Акции Novartis подорожали на 0,1% в ходе торгов в четверг. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 13%.

Novartis США
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