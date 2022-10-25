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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Акции adidas подешевели на слухах о разрыве партнерства с Канье Уэстом

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Котировки германского производителя спортивных товаров adidas AG снижаются на публикации Bloomberg о том, что компания планирует расторгнуть партнерское соглашение с американским музыкантом Канье Уэстом. Источники агентства говорят, что о расторжении сделки может быть объявлено уже 27 октября.

Ранее ряд других крупных компаний и брендов, включая Gap Inc. и Balenciaga, прекратили сотрудничество с рэпером после его противоречивых высказываний в соцсетях, включая пост антисемитской направленности, за который его микроблог заблокировали. Уэст на этом фоне задумался о покупке медиаплатформы Parler.

Линейка кроссовок Yeezy, созданная в коллаборации с Уэстом, приносит adidas до 8% выручки, считают аналитики, опрошенные Bloomberg.

Акции adidas дешевеют на 3,2% на торгах во вторник, опустившись до минимума с апреля 2016 года. С начала 2022 года капитализация компании рухнула более чем в два раза (на 60,3%), до 18,96 млрд евро.

Германия adidas Канье Уэст Gap Inc Balenciaga США Yeezy
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