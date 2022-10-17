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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Канье Уэст решил купить соцсеть сторонников Трампа

Канье Уэст решил купить соцсеть сторонников Трампа
Фото: Oliver Contreras/Pool/Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американский рэп-исполнитель Канье Уэст покупает медиа-платформу Parler, созданную в качестве альтернативы Twitter для сторонников консервативных и правых взглядов в США, говорится в сообщении компании-владельца соцсети.

В заявлении компании Parlement Technologies, владеющей платформой, говорится, что компания подписала соглашение с Уэстом, в соответствии с которым стороны намерены заключить окончательную сделку о покупке и закрыть ее в четвертом квартале этого года, ее подробности не раскрываются.

"В мире, где консервативные взгляды могут вызывать неоднозначную реакцию, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение", - говорится в заявлении рэпера, которое приводит компания.

Платформа Parler была запущена в 2018 году, она позиционирует себя как альтернативу популярным площадкам, где записи пользователей могут подвергаться модерации со стороны руководства соцсети. Трамп и его сторонники активно критикуют такие площадки, полагая, что их владельцы препятствуют распространению сообщений сторонников республиканцев.

В течение 2020 года произошел большой скачок базы пользователей Parler - туда перешли сторонники консервативных взглядов и экс-президента США Дональда Трампа из Twitter, где их записи о возможной фальсификации итогов выборов президента США зачастую удалялись платформой. Позднее в соцсети зарегистрировался президент Бразилии Жаир Болсонару, также политик с правыми взглядами, и в Parler подскочило число регистраций пользователей из Бразилии.

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Страницы Канье Уэста в популярных американских социальных сетях Twitter и Instagram (запрещена в РФ, так как принадлежит Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской и запрещена) заблокировали около недели назад из-за его высказываний - платформы сочли их антисемитскими.

Американский рэпер нередко допускает высказывания или поступки, которые впоследствии имеют широкий резонанс среди публики. Так, на прошедшей этой осенью неделе моды в Париже Канье Уэст, афроамериканец, надел футболку с надписью White Lives Matter ("Жизни белых важны"). Этот жест сочли выпадом в адрес движения BLM, он вызвал возмущение публики в социальных сетях.

Parler - не единственная соцсеть в США, которая предлагает пользователям высказываться открыто на своей площадке без опасений цензуры и модерации их взглядов. Также в 2021 году Трамп запустил соцсеть Truth Social.

США Дональд Трамп Канье Уэст Parler
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